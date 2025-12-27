Tailandia y Camboya acuerdan un "alto el fuego inmediato" en su conflicto fronterizo

Tailandia y Camboya acordaron este sábado un "alto el fuego inmediato" en su enconado conflicto fronterizo, que deja más de 40 muertos y un millón de desplazados en tres semanas de enfrentamientos. La disputa limítrofe entre los dos vecinos del sudeste asiático se reavivó este mes con disparos de artillería, tanques, drones y aviones de combate. La escalada rompió una tregua anterior cuyo mérito se atribuyó el presidente estadounidense, Donald Trump. La pelea tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km...