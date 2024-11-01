edición general
Tabú roto: el 'Gran Israel', el proyecto expansionista que va más allá de Palestina

Tabú roto: el 'Gran Israel', el proyecto expansionista que va más allá de Palestina

Antes eran los ultras, ahora es Netanyahu: en qué consiste el proyecto político y religioso que busca las fronteras de la Tierra Prometida, digan lo que digan la ONU y el derecho internacional.

| etiquetas: benjamin netanyahu , ocupacion , colonias , cisjordania , gaza , onu
5 comentarios
karakol #3 karakol
Estos lo llaman Gran Israel, sus antecesores lo llamaban Generalplan Ost.

Las similitudes son estremecedoras.
Magog #2 Magog *
Lo único que nos libra de que israel nos mate es la distancia

#1la guerra de los seis días, aun se están lamiendo las heridas, la única opcion es tener armamento nuclear para poder forzar a una guerra fria.
Israel tiene detrás a Estdos Unidos y los recursos de la otan, y militarmente son adoctrinados desde pequeños, no es un enemigo que puedas derrotar per se por tu tamaño superior
#4 soberao *
#2 No hay armamento nuclear que sea capaz de borrar la imagen de fascistas genocidas que va ya implícita con todo lo que suene a Israel. La bandera de Israel es equivalente a la esvástica nazi en cuanto a sadismo y horror fascista. Es algo que no tiene marcha atrás. Han cavado su propia tumba como hicieron los nazis y esto solo es el comienzo, porque en Gaza y el resto de Palestina no va a quedar un edificio en pie y la comunidad internacional no va a hacer nada para impedirlo para no tener que enfrentarse a EE.UU.
Free_palestine #1 Free_palestine
Nunca entenderé a los países árabes de alrededor, ya que si cae palestina, ellos serán los siguientes en la mira sionazi :palm:  media
tul #5 tul
#1 los de alrdedor cayeron hace ya tiempo
