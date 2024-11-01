Tablero de Pinterest útil para aprender inglés y preparar exámenes

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#1
mahuer
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When do you pounds? I book the weekend.
Por cierto, que hagan una tarjeta en letras bien grandes con la palabra eventualy y luego hablamos.
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#3
MoñecoTeDrapo
#1
creo que la confusión no la tiene la gente con
eventually
, sino con "eventualmente"
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Por cierto, que hagan una tarjeta en letras bien grandes con la palabra eventualy y luego hablamos.