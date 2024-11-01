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Tablero de Pinterest útil para aprender inglés y preparar exámenes

Palabras trampa en exámenes y pruebas de inglés (palabras con doble significado para evaluar tu razonamiento contextual), gramática inglesa, vocabulario avanzado, etc.

| etiquetas: inglés
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3 comentarios
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mahuer #1 mahuer *
When do you pounds? I book the weekend.

Por cierto, que hagan una tarjeta en letras bien grandes con la palabra eventualy y luego hablamos.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 creo que la confusión no la tiene la gente con eventually, sino con "eventualmente"
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