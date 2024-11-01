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El tablero geopolítico de los fertilizantes: quién produce, quién exporta y quién controla el mercado en 2026

El tablero geopolítico de los fertilizantes: quién produce, quién exporta y quién controla el mercado en 2026

Quién produce y controla los fertilizantes en 2026: el triple shock de Ormuz, Rusia y China amenaza la seguridad alimentaria europea

| etiquetas: fertilizantes , ormuz , seguridad alimentaria
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duende #1 duende
"Los datos no apuntan a una volatilidad pasajera, sino a un cambio estructural. Europa edificó una industria intensiva en gas sin disponer de reservas propias suficientes y, cuando desapareció el suministro ruso, esa fragilidad afloró con una caída del 19 % en la producción de amoniaco que todavía no se ha recuperado plenamente. En ese contexto, producir amoniaco con gas europeo a 40-50 EUR/MWh difícilmente puede competir con hacerlo en el Golfo a 3-4 EUR/MWh."
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menéame