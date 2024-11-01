edición general
Tabla con el porcentaje de pensión de jubilación en función de los años cotizados en 2026: cómo queda según tu sueldo

En 2026, la pensión de jubilación introducirá el nuevo método de cálculo dual y la cuantía podrá ir desde el 50% hasta el 100% en función de los años cotizados. Entrará el nuevo sistema dual y por eso, casi todos los trabajadores quieren saber cuál es la pensión que les quedará en función de los años cotizados. El Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene en cuenta, a la hora de determinar la cuantía, las bases de cotización de los últimos años y el total de años trabajados. Es decir, que cuantos más años trabajados y mayor base de cotiza

1 comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
En la web de la Seguridad Social te hace el cálculo.
Con certificado, lo hace con los datos que ya tiene, sin él, hay que introducirlos a mano.
prestaciones.seg-social.es/simulador-servicio/simulador-pension-jubila
