edición general
3 meneos
136 clics
System Of A Down - Toxicity, con una batería en miniatura

System Of A Down - Toxicity, con una batería en miniatura  

Toxicity de SOAD tocada con una batería en miniatura sobre la tapa de un water.

| etiquetas: system of a down , soad , toxicity , miniatura
2 1 0 K 25 ocio
4 comentarios
2 1 0 K 25 ocio
jonolulu #4 jonolulu
Luego que si tarda mucho en cagar
0 K 16
#1 cajadecartonmojada
Ale, otra versión más de Toxicity :-*
0 K 14
Tx4 #2 Tx4
El escenario elegido para el evento es lo mejor. :troll:
0 K 9
#3 Sammy_Jankis
Y encima de un váter!
0 K 6

menéame