·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5949
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5457
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4666
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
6295
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
5697
clics
Repetir palabras no es hablar
más votadas
487
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
398
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
477
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
356
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
400
Pilar Bernabé desmonta en tiempo real los bulos del PP sobre la dana en la comisión de investigación del Senado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
66
clics
System Of A Down - Chop Suey [ Cover by TORWAI]
El tailandés TORWAI [Delicious_rock] versionea el clásico de System of a Down 'Chop Suey' mientras cocina.
|
etiquetas
:
música
,
torwai
,
chop suey
,
soad
,
versión
,
tailandia
,
cocina
,
gastronomía
2
0
0
K
22
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
22
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
desastrecolosal
Tuve que desactivar el WiFi y activar los datos, porque me parece una falta de respeto ver esto gratis
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente