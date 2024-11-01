Synology revierte la política que prohíbe los discos duros de terceros tras la caída en las ventas de servidores NAS [ENG]

Synology ha dado marcha atrás a una de sus decisiones más polémicas. Tras el desplome de las ventas de NAS en 2025, la compañía ha decidido eliminar las restricciones que obligaban a los usuarios a comprar sus discos duros Synology. Esta política, introducida a principios de este año, hizo que los discos duros de terceros, como Seagate y WD, fueran prácticamente inútiles en los modelos más nuevos. Muchos clientes simplemente se negaron a actualizar y los críticos calificaron la medida de codiciosa y miope.