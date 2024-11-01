edición general
Synology revierte la política que prohíbe los discos duros de terceros tras la caída en las ventas de servidores NAS [ENG]

Synology ha dado marcha atrás a una de sus decisiones más polémicas. Tras el desplome de las ventas de NAS en 2025, la compañía ha decidido eliminar las restricciones que obligaban a los usuarios a comprar sus discos duros Synology. Esta política, introducida a principios de este año, hizo que los discos duros de terceros, como Seagate y WD, fueran prácticamente inútiles en los modelos más nuevos. Muchos clientes simplemente se negaron a actualizar y los críticos calificaron la medida de codiciosa y miope.

frg #2 frg
Una razón clara para huir de semejante mierda de fabricante. No sabes cuando te va a dejar tirado.
Torrezzno #1 Torrezzno
Y por eso se recomienda tirar por software libre:

www.meneame.net/story/oda-al-self-hosting
frg #5 frg
#1 Esto es hardware, y si buscas almacenamiento para self hosting que no sean prohibitivos tienes muy pocas opciones, y muchísimas menos que funcionen al 100% con software libre.

La última vez que tiré por esos lares acabé metiendo más discos de mala manera en la caja que tengo y rumiando cómo montar algo más decente, porque no encontré nada ya no barato sino asequible.
DrEvil #3 DrEvil
Qué tendrá Apple para salirse con la suya haciendo cosas de estas ?
Cuando lo intentan los demás se estrellan siempre...
DrEvil #4 DrEvil *
#_2 Creo que sólo era para modelos nuevos que te compras sabiendo lo que hay. No te van a quitar soporte para una máquina que tú ya tuvieses de antes. Sería su ruina.
