Susto en un instituto: una rama cae sobre una alumna en pleno recreo

Una alumna del IES Puebla de Vícar, en la localidad de Vícar (Almería), se ha visto implicada en un accidente ocurrido en el patio del centro después de que el viento haya provocado la caída de una rama de un árbol de grandes dimensiones mientras se encontraba en el exterior del instituto
A este respecto, Castillo ha señalado [...] “una vez que estás dentro del edificio escolar ya no tienes ningún riesgo” con el viento,