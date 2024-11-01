edición general
La suspensión de Ormuz obliga a los productores de la OPEP+ a reducir la producción de crudo [EN]

Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin se han unido a Irak y Kuwait para reducir la producción de crudo.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Situación de los oleoductos que evitan el estrecho de Ormuz que indica la noticia  media
