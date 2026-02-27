edición general
Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, emocionada por el compromiso de España con Gaza: "Hay esperanza"

La Goya Internacional 2026, Susan Sarandon, el quinto galardón que se entrega en esta categoría, ha atendido a los numerosos medios acreditados en Barcelona la víspera de la 40ª edición de los Premios Goya que se celebran este sábado en la ciudad condal. Títulos como The Rocky Horror Picture Show, Thelma & Louise, Pena de muerte —por la que obtuvo el Oscar— o El cliente avalan, si es que alguien no la conoce, su trayectoria como una de las grandes estrellas de Hollywood.

1 comentarios
maspipinobreve #1 maspipinobreve
Tu si que vales, corazón.
