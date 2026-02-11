Supuesto descarrilamiento de un tren con "mercancías peligrosas" en Irún

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián denunció el 6 de febrero de 2026 en Twitter (ahora X) el descarrilamiento de un tren de “mercancías peligrosas” en Irún. Adif asegura a Maldita.es que se produjo una salida de eje sin consecuencias al tráfico ferroviario. Pero Renfe indica que hubo una incidencia de un tren de mercancía peligrosa “de menor grado de peligrosidad” ese día a las 22:21 horas, que se produjeron “ligeros retrasos” y se prestó servicio “por vías alternativas”.