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El Supremo reclama al Gobierno el expediente sobre la regularización de migrantes tras un recurso de HazteOir

El Supremo reclama al Gobierno el expediente sobre la regularización de migrantes tras un recurso de HazteOir

El Alto Tribunal rechaza la suspensión urgente de la regularización que había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica

| etiquetas: gobierno , hazteoír
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#1 concentrado
El Supremo reclama el expediente sobre la regulación, ¿no vale el BOE publicado?
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menéame