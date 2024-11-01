El Supremo rechaza anular la condena a García Ortiz y niega vulneración de derechos

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad interpuestos por la Abogacía General del Estado (en nombre del ex fiscal general Álvaro García Ortiz) y de la Fiscalía, contra su condena por un delito de revelación de secretos. Los magistrados de la Sala Segunda descartan que el fallo, que acarreó dos años de inhabilitación, descartan que se vulneraran, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia.