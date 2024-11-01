edición general
El Supremo podría dar un giro de 180 grados a la tramitación de proyectos renovables

El Tribunal Supremo ha dado un paso que podría cambiar por completo la forma en que se aprueban o rechazan los proyectos de energías renovables en España. El alto tribunal ha decidido estudiar si las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) negativas —es decir, los informes que frenan la construcción de plantas solares, eólicas u otros proyectos energéticos— pueden ser recurridas directamente por las empresas afectadas. Hasta ahora, las DIAs se consideraban simples actos administrativos “de trámite”, y por tanto no podían ser impugnadas por sí

reithor #1 reithor
Ains, aquellos días del impuesto al sol del ministro Soria...
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Lo que llamas impuesto al sol no era para las plantas de generación fotovoltaica, así que no tiene nada que ver.

El peaje de respaldo era para el autoconsumo industrial, y es una copia del que Alemania puso un año antes.
Que la demagogia no te impida ver la realidad :hug:
reithor #3 reithor
#2 oh, ya se que no tiene nada que ver, salvo por el hecho de las trabas que se ponen a las renovables... Tanto es así que esto tiene que llegar al supremo. Es como si en este país mearamos petróleo.
