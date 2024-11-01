El Supremo podría dar un giro de 180 grados a la tramitación de proyectos renovables

El Tribunal Supremo ha dado un paso que podría cambiar por completo la forma en que se aprueban o rechazan los proyectos de energías renovables en España. El alto tribunal ha decidido estudiar si las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) negativas —es decir, los informes que frenan la construcción de plantas solares, eólicas u otros proyectos energéticos— pueden ser recurridas directamente por las empresas afectadas. Hasta ahora, las DIAs se consideraban simples actos administrativos “de trámite”, y por tanto no podían ser impugnadas por sí