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El Supremo estudiará la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Supremo estudiará la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo ha acordado la celebración de una vista el próximo 13 de mayo para estudiar la solicitud de Hazte Oír de paralizar ... el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que la normal producirá «efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública«, tanto en lo relativo »a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia«.

| etiquetas: supremo , petición , hazte oír , suspender , regulación , migrantes
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9 comentarios
5 1 0 K 42 Tribunales
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
¿Y estos van de cristianos? Qué puto asco de gentuza.
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mariKarmo #5 mariKarmo
#2 Alguien se lo ha creído eso? Son una mafia, una secta, y se aprovechan de los donativos de sus "fieles".

Menudo negocio tienen montado.
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Elrosquasard #1 Elrosquasard
A ver, que no es nada cristiano regularizar la "asistenta" que tenemos en casa. Por Dios....
3 K 38
josde #6 josde
Pues conociendo como actual algunos jueces del supremo y sus sentencias, hazte oír ganara la suspensión.
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#7 Leon_Bocanegra
la norma producirá «efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública«, tanto en lo relativo »a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia«.


De que familia? De la vuestra? Porque la mia no necesita que la defienda una pandilla de fascistas trasnochados.
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#9 fremen11
#7 Se han confundido es defensa de la famiglia
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#3 KaBeKa
Lo de esta gente ya no tiene gracia.
Una cosa es parecer una mosca cojonera que salta de mierda en mierda presentando un copia pega en todos los juicios. Y otra muy distinta es intentar cambiar leyes que aplican al conjunto de la ciudadanía.
No es que les venga grande, es que es ridículo y han perdido cualquier tipo de gracia.
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#4 KaBeKa
#3 Me he pirao... esos son abogados cristianos. Pero vamos que son lo mismo.
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#8 fremen11
Por los ataques a los moñecos en Libano, Gaza y Cisjordanía van a denunciar a Israel??
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menéame