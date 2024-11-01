El Supremo estudiará la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo ha acordado la celebración de una vista el próximo 13 de mayo para estudiar la solicitud de Hazte Oír de paralizar ... el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que la normal producirá «efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública«, tanto en lo relativo »a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia«.