El Supremo estudiará la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo ha acordado la celebración de una vista el próximo 13 de mayo para estudiar la solicitud de Hazte Oír de paralizar ... el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que la normal producirá «efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública«, tanto en lo relativo »a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia«.
| etiquetas: supremo , petición , hazte oír , suspender , regulación , migrantes
Menudo negocio tienen montado.
De que familia? De la vuestra? Porque la mia no necesita que la defienda una pandilla de fascistas trasnochados.
Una cosa es parecer una mosca cojonera que salta de mierda en mierda presentando un copia pega en todos los juicios. Y otra muy distinta es intentar cambiar leyes que aplican al conjunto de la ciudadanía.
No es que les venga grande, es que es ridículo y han perdido cualquier tipo de gracia.