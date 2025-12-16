El Supremo envía a la Audiencia Nacional el frente judicial de Iberdrola contra el Gobierno por el apagón

Vuelta a la casilla de salida en el pleito que involucra a Iberdrola contra el Gobierno a propósito del informe de Moncloa por las causas del apagón. El Tribunal Supremo declara su "falta de competencia" para determinar la autoridad del comité de crisis constituido por el Gobierno para analizar el apagón que el pasado abril dejó a oscuras a toda España. La decisión devuelve el procedimiento al punto de partida y traslada la batalla a la Audiencia Nacional, donde los plazos serán más largos