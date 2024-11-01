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El Supremo de EEUU tumba el mapa electoral de Luisiana que garantizaba el voto de la comunidad negra

El fallo determina que el mapa es 'inconstitucional' por discriminar a los votantes blancos pese a que un tercio de la población es negra. Tres de los nueve jueces discrepan ante la 'demolición' de la Ley de Derechos al Voto mientras Trump celebra 'una gran victoria para la igualdad'.

| etiquetas: trump , votaciones , louisiana , constitución , jueces , eeuu , supremo
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4 comentarios
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aiounsoufa #4 aiounsoufa
#2 gracias por el aviso.

Algunún @admin que la pueda cerrar?
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Andreham #1 Andreham
Como de costumbre, los fascistas vendiendo su relato y tirando del principio de transposición.

Si el gerrymandering les beneficia es bueno, si no, es inconstitucional, discriminativo y una derrota de la igualdad.
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#3 Bravok1
Esto se arregla con una guerra civil y santas pascuas....:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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menéame