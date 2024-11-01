edición general
12 meneos
13 clics
El Supremo de EEUU avala las detenciones con sesgo racial en las redadas migratorias masivas de Los Ángeles

El Supremo de EEUU avala las detenciones con sesgo racial en las redadas migratorias masivas de Los Ángeles

El Tribunal Supremo ha autorizado este lunes los operativos migratorios con sesgo racial en Los Ángeles, en lo que supone una nueva victoria del gobierno del presidente de EEUU en el alto tribunal, donde Donald Trump tiene una supermayoría de 6 a 3. En efecto, la mayoría conservadora ha levantado una orden de restricción emitida por una jueza que determinó que las “patrullas itinerantes” realizaban arrestos indiscriminados en Los Ángeles: la orden prohibía a los agentes detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

| etiquetas: supremo , eeuu , detenciones , racismo , los angeles
10 2 0 K 139 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 139 actualidad
Imag0 #2 Imag0
Este trumpismo ignorante y desquiciado es lo que nos viene por la derecha... más nos vale espabilar pero de verdad.
0 K 15
#1 NoMeVeas *
Jajajajajajajajjaaajajajjaaj pero por favor, que la igualdad ante la ley es la tabla del 1 de derecho, como van a soltar esa burrada.

El vigilante se ha vuelto loco, porque no tenia a nadie que lo vigilase. Proximamente, mas y mejor en sus democracias occidentales.

La derecha ha venido a corromper y cargarse todo. No contentos con cargarse el estado de bienestar, han venido a cargarse al estado de derecho mismo. El ABCD del liberalismo clasico.
0 K 9

menéame