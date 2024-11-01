El Supremo de EEUU avala las detenciones con sesgo racial en las redadas migratorias masivas de Los Ángeles

El Tribunal Supremo ha autorizado este lunes los operativos migratorios con sesgo racial en Los Ángeles, en lo que supone una nueva victoria del gobierno del presidente de EEUU en el alto tribunal, donde Donald Trump tiene una supermayoría de 6 a 3. En efecto, la mayoría conservadora ha levantado una orden de restricción emitida por una jueza que determinó que las “patrullas itinerantes” realizaban arrestos indiscriminados en Los Ángeles: la orden prohibía a los agentes detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.