El Supremo deniega a Aldama el permiso para viajar a Miami por "motivos profesionales"

El Supremo deniega a Aldama el permiso para viajar a Miami por "motivos profesionales"

En un auto, el instructor explica que no han cambiado las circunstancias por las que acordó prohibir su salida del país en el marco de la investigación

Pixmac
Curioso que Aldama y Alberto Quirón con Ayuso quieran ir tanto a Miami. ¿Qué tendrá Miami que tanto gusta a los defraudadores?
SeñorPresunciones
#1 Ahí es dónde se planean los golpes.
flyingclown
Aldama nunca tuvo que salir de la cárcel.
Asimismov
#4 a Aldama le sacaron de la cárcel.
Naniano, naniano.
javierchiclana
"por motivos profesionales" o_o Este tío tiene la cara de titanio.
