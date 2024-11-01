El Supremo da la razón a Zara y podrá usar como marca la serie de números "26 1 18 1"

En un fallo trascendental para el ámbito comercial, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto a favor de Inditex, permitiendo que Zara utilice como marca identificativa la serie de números: 26 1 18 1. Esta decisión, tomada a finales de septiembre de 2025, revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que inicialmente rechazó la petición y secundó la negativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.