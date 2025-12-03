edición general
El Supremo da la razón a Jiménez Losantos en su lucha contra los antivacunas

El investigado utilizó un lenguaje duro y torpe, que incorporó expresiones insultantes, como la alusión a ratas o cucarachas, mientras otras tenían especial significado en el momento en el que se pronunciaron, como el término «bebelejía», en referencia a las manifestaciones al respecto de algún líder político extranjero. Sin embargo, el mensaje transmitido no incita a la violencia o la discriminación en los términos que reclama el tipo penal, como potencialmente capaz de poner en riesgo el proyecto de vida en libertad y seguridad”

HeilHynkel
A ver, que ha ganado a un consparanoico antivacunas de los chís del 5G.

soberao
En concreto aquí los antivacunas son los militantes de Vox, de cuando en tiempos de la pandemia llevo a Abascal a su programa y no quiso responder a la pregunta de si se había vacunado del Covid, y ahí empezó el desencanto amoroso con Vox y sus militantes cabestros antivacunas.
Pivorexico
Normal , con el bien que le hubiera hecho la antirrábica y del moquillo .
Malinke
Bueno, es su lenguaje habitual, si nunca le pasó nada por usarlo, ahora tampoco.
