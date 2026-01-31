El Supremo confirma la sanción a un guardia que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Todo ocurrió el 1 de abril de 2022. El agente, que se encargaba de vigilar el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, tenía turno de tarde. Antes de entrar a trabajar, comió en la cafetería “unos pinchos con dos cervezas”. Mientras ocupaba su puesto de trabajo, llegaron dos compañeros con “una botella de ginebra”, que se tomaron los tres con unas coca colas. Así, el guardia civil “no solo permitió la introducción y el consumo de alcohol en dicho gimnasio, sino que además participó de dicho consumo”, subraya el tribun