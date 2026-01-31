edición general
El Supremo confirma la sanción a un guardia que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Todo ocurrió el 1 de abril de 2022. El agente, que se encargaba de vigilar el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, tenía turno de tarde. Antes de entrar a trabajar, comió en la cafetería “unos pinchos con dos cervezas”. Mientras ocupaba su puesto de trabajo, llegaron dos compañeros con “una botella de ginebra”, que se tomaron los tres con unas coca colas. Así, el guardia civil “no solo permitió la introducción y el consumo de alcohol en dicho gimnasio, sino que además participó de dicho consumo”, subraya el tribun

makinavaja #2 makinavaja
Caso aislado del dia.... una dura sanción de un dia sin almuerzo y que aprenda!!!! :-D :-D
2 K 40
AsVHEn #1 AsVHEn
Ginebra con Cola-cola, eso es de alcohólico no me jodas.
2 K 34
#3 wendigo
#1 ¿Con tónica o con limón es de abstemio? :-D

Saludos
1 K 21
#6 carraxe
#1 Lo que es es de mal gusto
0 K 7
tul #4 tul *
Preguntadle a vuestrto jefe que ocurre si os emborrachais en el trabajo y os dedicáis a hacer calvos por ahi
0 K 11
#5 laruladelnorte
Todo ocurrió el 1 de abril de 2022.

Pues si que han esperado a que se le pasara la borrachera. :shit:
0 K 10

