El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

El sindicato buscaba que sus abogados siguieran atendiendo casos, incluso si secundaban el parón

