edición general
11 meneos
17 clics
El Supremo condena a un teniente a cuatro años de cárcel por masturbarse ante una soldado

El Supremo condena a un teniente a cuatro años de cárcel por masturbarse ante una soldado

Confirman la condena al militar del Ejército del Aire por abusar y acosar sexualmente a una subordinada, así como por maltratarla durante años.

| etiquetas: condena , teniente , soldado , abuso , acoso
9 2 0 K 129 actualidad
2 comentarios
9 2 0 K 129 actualidad
tul #2 tul
Y este era oficial que se supone son lo mejorcito del cuartel
1 K 29
pepel #1 pepel
¿Y sigue siendo teniente?
0 K 20

menéame