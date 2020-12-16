·
El Supremo condena a un teniente a cuatro años de cárcel por masturbarse ante una soldado
Confirman la condena al militar del Ejército del Aire por abusar y acosar sexualmente a una subordinada, así como por maltratarla durante años.
condena
teniente
soldado
abuso
acoso
actualidad
#2
tul
Y este era oficial que se supone son lo mejorcito del cuartel
#1
pepel
¿Y sigue siendo teniente?
