El Supremo avala el veto de Fira de Girona al uniforme militar en la Expojove de 2018 [CAT]

El Tribunal Supremo ha puesto fin al conflicto de la Expojove 2018 y ha dado la razón a Fira de Girona en su decisión de vetar la presencia de militares uniformados. La decisión fue tomada por el comité ejecutivo de Fira de Girona, presidido por Marta Madrenas, quien también era alcaldesa de la ciudad. Acordaron excluir al Ministerio de Defensa de la Expojove durante tres años, argumentando que lo hacían en aplicación del código ético de la entidad.