El Supremo avala que el Gobierno mantenga información secreta del espionaje a Aragonès

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del Gobierno de desclasificar solo una parte de los documentos del CNI relacionados con el espionaje al expresidente catalán Pere Aragonès con Pegasus, para no poner en «riesgo» la seguridad de los ciudadanos y «la propia permanencia del Estado de Derecho». En una sentencia dictada el pasado 8 de octubre, la sala contencioso-administrativa del Supremo desestima así el recurso que la Generalitat presentó contra la decisión del Consejo de Ministros, de enero de 2024...