Se suponía que los reactores SMR iban a salvar la energía nuclear. El primero de Occidente de momento está lejos de ello

Para llegar a esta conclusión CSIRO ha analizado los costes del proyecto de construcción y puesta en marcha del plan nuclear SMR de 1.200 megavatios de Darlington (Canadá), que en principio ascenderán a 23.200 millones de dólares. China y Rusia ya tienen reactores SMR en operación, pero el de Darlington será el primero construido en un país occidental. Lo impactante es que, según CSIRO, este proyecto será mucho más caro que cualquier otra opción, incluida una central nuclear convencional.