Se suponía que los reactores SMR iban a salvar la energía nuclear. El primero de Occidente de momento está lejos de ello

Para llegar a esta conclusión CSIRO ha analizado los costes del proyecto de construcción y puesta en marcha del plan nuclear SMR de 1.200 megavatios de Darlington (Canadá), que en principio ascenderán a 23.200 millones de dólares. China y Rusia ya tienen reactores SMR en operación, pero el de Darlington será el primero construido en un país occidental. Lo impactante es que, según CSIRO, este proyecto será mucho más caro que cualquier otra opción, incluida una central nuclear convencional.

Supercinexin #1 Supercinexin
Imagínate a cuánto tendrían que cobrarle la luz a los ciudadanos y durante cuánto tiempo para amortizar esos 23.300 millones de dólares la empresa privada.
#2 tierramar
Cada vez que el lobby nuclear anuncia que en un futuro van a conseguir X, es pura propaganda nuclear, para ocultar en el callejón sin salida que estamos: poner en marcha centrales nucleares sin solución para los residuos, es como haber puesto aviones en vuelo sin inventar el tren de aterrizaje. Solo se mantiene para construir armas nucleares, y porque facilita el monopolio de la producción de energía, además de cargar con los gastos a los estados
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 como que no hay solución? Enterrarlos muy hondo
Gry #3 Gry *
Por 23.000 millones en China te construyen unas 10 plantas nucleares de 1 GW.

#5 Setis
Limpia, barata y segura.
