Los supervivientes de la bomba atómica critican a Trump por ordenar ensayos nucleares: "Es inaceptable"

Supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han criticado al presidentes estadounidense, Donald Trump, por ordenar ensayos con armas nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia, que ha anunciado el ensayo exitoso de un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear.