Los supervivientes de la bomba atómica critican a Trump por ordenar ensayos nucleares: "Es inaceptable"

Supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han criticado al presidentes estadounidense, Donald Trump, por ordenar ensayos con armas nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia, que ha anunciado el ensayo exitoso de un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear.

pip #5 pip *
Yo pensaba que ya no hacía falta hacer ensayos nucleares. No porque ya estuviese todo probado y tal, ni por conciencia ecológica ni nada, sino porque se había desarrollado software de simulación que era más práctico que el ensayo real.
Al menos, eso nos vendieron los franceses cuando volatilizaron Mururoa por última vez.
Findeton #3 Findeton
EEUU seguirá siendo la superpotencia por mucho que a algunos les pese.
salteado3 #1 salteado3
Hacer pruebas nucleares (explotarlas y ver lo que pasa) no es lo mismo que probar submarinos, drones y misiles sin carga nuclear.

Pero cualquier cosa cuela ya.
#4 Dav3n *
#1 En realidad da igual... Diría que todos sabemos que lo que diga Trump a día de hoy es absolutamente irrelevante dado que su estrategia es de una simpleza que asusta: el golpe de efecto mediático... Para una semana después cambiar de tercio.

Alguien recuerda ya los tomahawk para Ucrania?

No

Lo que todo el mundo recuerda ahora mismo es el nuevo misil ruso, el desfile militar chino y su última reunión para llorar por las tierras raras chinas :palm:

Es que ni la última humillación de…   » ver todo el comentario
#2 Emotivo
Que nos quedará que ver, cada día nos ofrece una sorpresa a cual más desagradable.
