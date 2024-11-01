Los supervivientes de la bomba atómica critican a Trump por ordenar ensayos nucleares: "Es inaceptable"

Supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han criticado al presidentes estadounidense, Donald Trump, por ordenar ensayos con armas nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia, que ha anunciado el ensayo exitoso de un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear.
trump , nuclear
Al menos, eso nos vendieron los franceses cuando volatilizaron Mururoa por última vez.
Pero cualquier cosa cuela ya.
Alguien recuerda ya los tomahawk para Ucrania?
No
Lo que todo el mundo recuerda ahora mismo es el nuevo misil ruso, el desfile militar chino y su última reunión para llorar por las tierras raras chinas
Es que ni la última humillación de…