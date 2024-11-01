edición general
Superinteligencia o no, pensar será obligatorio

Superinteligencia o no, pensar será obligatorio

Las tareas cognitivas complejas no desaparecerían en un mundo con "superinteligencia artificial" (signifique lo que signifique eso)

#1 srskiner
Totalmente identificado con lo de la crisis existencial.

Hace unos dias mi hijo dijo: si estudio tanto como tú y saco siempre bienas notas tendré un trabajo como el tuyo? y se me hizo un nudo en el estómago.
#2 ernovation
Yo siempre he identificado lo de "inteligencia artificial general" con un trasto capaz de hacer las cosas que hace un humano. Dejando aparte que es evidente que tal cosa es posible, no hay ni la más mínima idea de cómo hacerlo, ni nadie trabajando en tal sentido.

Por lo tanto, la pregunta de que cuanto falta para llegar ahí, no tiene ni sentido. No vamos hacia ahí.
