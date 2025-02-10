El superávit comercial de China rebasa el billón de dólares por primera vez a pesar de la guerra arancelaria de Trump

Mientras el comercio con Estados Unidos se vuelve a desplomar en noviembre, el gigante asiático intensifica las exportaciones hacia la UE y el sudeste asiático
La locomotora exportadora de China no se detiene ni ante la gran sinfonía arancelaria orquestada a lo largo del 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump. El gigante asiático ha registrado en los primeros 11 meses del año por primera vez un superávit comercial acumulado que rebasa el billón de dólares, según las cifras publicadas este lunes por la Administración General de Adua
No sólo ha provocado que China busque y encuentre otros proveedores en los productos EEUU exportaba a China, sino que además ha conseguido empobrecer a la sociedad estadounidense, necesitando de ayudas procedente directamente del gobierno.
Y China ni se ha enterado.
