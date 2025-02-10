edición general
El superávit comercial de China rebasa el billón de dólares por primera vez a pesar de la guerra arancelaria de Trump

El superávit comercial de China rebasa el billón de dólares por primera vez a pesar de la guerra arancelaria de Trump

Mientras el comercio con Estados Unidos se vuelve a desplomar en noviembre, el gigante asiático intensifica las exportaciones hacia la UE y el sudeste asiático
La locomotora exportadora de China no se detiene ni ante la gran sinfonía arancelaria orquestada a lo largo del 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump. El gigante asiático ha registrado en los primeros 11 meses del año por primera vez un superávit comercial acumulado que rebasa el billón de dólares, según las cifras publicadas este lunes por la Administración General de Adua

#2 Grahml
Vamos, que el plan fantástico de Trump para hacer claudicar a China es una mierda pinchada en un palo.

No sólo ha provocado que China busque y encuentre otros proveedores en los productos EEUU exportaba a China, sino que además ha conseguido empobrecer a la sociedad estadounidense, necesitando de ayudas procedente directamente del gobierno.

Y China ni se ha enterado.
Deviance #6 Deviance
#2 La deuda exterior en EE.UU es mayormente a China.... se va resolviendo el puzzle, no ?....... :roll:
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Años y años deslocalizando industria y tejido empresarial desde todo occidente en nombre del capitalismo y de la búsqueda de un menor coste y mayor margen de beneficio hacia China y otros países del Sudeste Asiático por sus leyes laborales y medioambientales más laxas sin importarnos si eran dictaduras o regímenes autoritarios; sumando a la inversión tan brutal de I+D, industria, tierras raras y una economía planeada es lo que nos ha traído a esto.
Deviance #5 Deviance *
#1 Y la culpa la tienen esos paises según estos liberratas que tenemos al mando en UE, EE.UU. etc.... mientras ellos se llenan los bolsillos con el dinero de los trabajadores, y quieren que nos lo creamos , jajajajaja es pa reirse o no? por no matarlos llamarles la atención..... menudo delirio......
kastanedowski #4 kastanedowski
China lleva 4 años con problemas de la burbuja inmobiliaria.. y no puede hacer nada

Google ayuda mucho para buscar fuentes, no se viene nada bonito:


“China Vanke Gets Lifeline as Property Crisis Enters Dangerous New Phase” (feb 2025)
www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-10/china-vanke-gets-lifeline-a

“China's property slump persists despite government support” (septiembre 2025)…   » ver todo el comentario
troymclure #3 troymclure
El plan sin fisuras de Trump
