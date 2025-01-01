SunCalc - posición del sol, amanecer, atardecer, longitud de sombra, eclipses solares

SunCalc muestra el movimiento del sol y la fase de la luz solar para un día específico en un lugar específico. Puede cambiar la posición del sol al amanecer, a la hora seleccionada y al atardecer. La delgada curva amarilla muestra la trayectoria del sol, mientras que el depósito amarillo muestra la variación de su trayectoria a lo largo del año. Cuanto más cerca esté un punto del centro, más alto estará el sol sobre el horizonte. Los colores del deslizador de tiempo (arriba) muestran la luz solar durante el día. El sol en el deslizador de tiem