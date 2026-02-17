edición general
Sumar quiere reformar la Constitución para fijar derechos y pasar de monarquía a república

El grupo parlamentario Sumar quiere reformar la Constitución para fijar nuevos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, y cambiar el modelo de Estado pasando de monarquía a república, aunque no tiene previsto proponer ninguna iniciativa sobre esta segunda cuestión.

Jaime131 #1 Jaime131
Y yo quiero que me toque la lotería. Creo que lo mío es más fácil que lo suyo.
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico *
Pues lo llevan jodidisimo. Para reformar la constitucion hace falta una cantidad de diputados de los que no se dispone, y el PNV y Junts (Derecha) no les veo yo muy por la labor de apoyar esto.

Asi que ... otro puto brindis al sol.

Pero sabeis que si pueden hacer ??? DEROGAR LA LEY MORDAZA!!! y no les sale de los cojones ni al psoe hacerlo ni a esta del coño pedirselo al psoe.
#3 MrMax
#2 Brindis el sol, a no ser que dejes claras tus intenciones y consigas atraer a votantes. Quedandose de brazos cruzados seguro que no reforman nada.
Pyrefox #4 Pyrefox
#2 PNV si, Junts creo que pensaran que sera mejor no dejar que españa deje de ser tan rancia, no vaya que se diluya la necesidad de independencia porque hayamos solucionado parte del problema...
Pero esta claro que con VOX y PP nunca llegaran a los votos adecuados. De cualquier forma, francamente ya no estoy tan convencido de que una republica sea mejor en la practica, en el momento que hubiera un gobierno nacional de PP/VOX puedes acabar con un Presidente del gobierno del PP y un presidente de la republica de VOX a la misma vez, en fin tela. Casi mejor el panoli este que al menos guarda cierto de decoro de imparcialidad.
asola33 #5 asola33
#4 Que la república pueda ser mala (Ansar presidente), no justifica aguantar la monarquía.
Asimismov #7 Asimismov
#4 pero si ya tenemos a uno de √0× en la Jefatura del Estado, lo vimos en Paiporta.
asola33 #6 asola33
Preparando la campaña electoral?
#8 AlexGuevara
¿Monarquía o República? En una democracia los ciudadanos deciden en un referendum...ya!
#9 jaramero
Muy bien.

Eso me gusta, que dejen claras sus intenciones ahora y no esperem a que empiecen las elecciones.

Una república solucionaría muchos problemas.

Y el que quiera un rey que lo mantenga con su dinero, no con el mío.
#10 dclunedo
Sumar quiere _______________________ (incluir cualquier ocurrencia en cualquier momento) Portada de medios "serios" :troll:
