Sumar quiere reformar la Constitución para fijar derechos y pasar de monarquía a república

El grupo parlamentario Sumar quiere reformar la Constitución para fijar nuevos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, y cambiar el modelo de Estado pasando de monarquía a república, aunque no tiene previsto proponer ninguna iniciativa sobre esta segunda cuestión.
Asi que ... otro puto brindis al sol.
Pero sabeis que si pueden hacer ??? DEROGAR LA LEY MORDAZA!!! y no les sale de los cojones ni al psoe hacerlo ni a esta del coño pedirselo al psoe.
Pero esta claro que con VOX y PP nunca llegaran a los votos adecuados. De cualquier forma, francamente ya no estoy tan convencido de que una republica sea mejor en la practica, en el momento que hubiera un gobierno nacional de PP/VOX puedes acabar con un Presidente del gobierno del PP y un presidente de la republica de VOX a la misma vez, en fin tela. Casi mejor el panoli este que al menos guarda cierto de decoro de imparcialidad.
Eso me gusta, que dejen claras sus intenciones ahora y no esperem a que empiecen las elecciones.
Una república solucionaría muchos problemas.
Y el que quiera un rey que lo mantenga con su dinero, no con el mío.