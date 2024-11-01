Sumar pregunta a Vivienda por las adjudicaciones de Casa 47 después de que Alquiler Seguro haya concurrido

El gigante inmobiliario Alquiler Seguro ha presentado una oferta para hacerse con la gestión de 1.661 viviendas de la nueva empresa pública Casa 47. ¿El principal problema? La decisión de externalizar la gestión de los alquileres. Sin explicar siquiera los criterios para delimitar quién puede optar o no a estos contratos. Alquiler Seguro ha sido investigada y sancionada por Consumo por prácticas abusivas contra los inquilinos. Prácticas entre las que se incluirían cobros indebidos, la imposición de servicios no deseados y de cláusulas ilegales