edición general
4 meneos
11 clics

Sumar, Más Madrid y Comunes acudirán al acto de Rufián mientras que IU, Més Compromís y Podemos se desmarcan

Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes enviarán representantes al acto sobre la unidad de la izquierda que protagonizará este miércoles en la capital el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, junto al dirigente de la formación madrileña, Emilio Delgado. Sin embargo, IU y el sector mayoritario de Compromís (Més Compromís) han apuntado que no estarán presentes en el evento al indicar que no han sido invitados, aunque sí estará presente otra rama de Compromís, Iniciativa, dado que así lo ha aprobado en su ejecutiva.

| etiquetas: unidad de la izquierda , izquierda , sumar , más madrid , podemos , rufián
3 1 1 K 43 politica
9 comentarios
3 1 1 K 43 politica
#1 Galton
¡Viva el Frente Popular de Judea!
4 K 65
salchipapa77 #6 salchipapa77
Los españoles están deseando que Rufián lidere a España xD


Te tienes que reír
2 K 24
taSanás #7 taSanás *
#6 cabalgando contradicciones, el independentista que unirá al país.

Y habrá quien le vote
0 K 7
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Tots units fem força xD
0 K 11
UsuarioDuro #5 UsuarioDuro *
4 putos años de PP/VOX cómo mínimo nos vamos ala comer.

Jodidos inútiles.
0 K 10
#9 perej
Si quieres negociar algo, no lo haces público antes, solo lo negocias.
Un paripé más, solo es marketing.
0 K 10
AlienRoja #2 AlienRoja
En qué quedamos, que se desmarcan o que no han sido invitados?
0 K 9
Juanjolo #8 Juanjolo *
Otra vez reinventándose, y ya van ...

¿Pero quién queda que vote a la izquierda? su público objetivo son: sectarios ideologizados, inmigrantes de patera, charos, pensionistas, vagos y maleantes.
0 K 6

menéame