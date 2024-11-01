Sumar, Más Madrid y Comunes acudirán al acto de Rufián mientras que IU, Més Compromís y Podemos se desmarcan

Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes enviarán representantes al acto sobre la unidad de la izquierda que protagonizará este miércoles en la capital el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, junto al dirigente de la formación madrileña, Emilio Delgado. Sin embargo, IU y el sector mayoritario de Compromís (Més Compromís) han apuntado que no estarán presentes en el evento al indicar que no han sido invitados, aunque sí estará presente otra rama de Compromís, Iniciativa, dado que así lo ha aprobado en su ejecutiva.