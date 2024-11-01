edición general
4 meneos
3 clics

Sumar apoyará la ley PSOE-Junts que describe la inmigración como un riesgo para la cohesión social y para la lengua catalana

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha apoyado el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, algo que no tiene discusión en su grupo parlamentario, y ha recalcado que se inclinan por la admisión a trámite de la proposición de Ley de PSOE y Junts, que se debatirá este martes en el Congreso. No obstante, ha contrastado en una entrevista que una cosa es la parte normativa, donde no hay ningún problema, y otra la exposición de motivos donde Sumar garantiza que no habrá nada que pueda sonar racista.

| etiquetas: sumar , cohesión social , lengua catalana , junts , psoe
4 0 3 K 37 actualidad
3 comentarios
4 0 3 K 37 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
El titular y la entradilla se contradicen.

Sumar dice que no tiene problemas con la parte normativa (ahí no se describe la inmigración como tal), pero garantiza que no habrá nada que pueda sonar racista en la exposición de motivos, que es donde describe así la inmigración.

Me da mucha pena como diario-red, que podría haber sido referente de medios a la izquierda del PSOE, se ha convertido en el altavoz de un partido y se dedica a ser ariete contra otros parecidos, aunque sea, como en este caso, manipulando.
3 K 46
#2 omega7767
si hipotéticamente en un gobierno hay una coalición de dos partidos con mayoría absoluta y uno tiene el 70% de los escaños y el otro el 30% de los escaños, a mi me parece bien que cada partido apruebe leyes del otro partido en la coalición a disgusto en una proporcionalidad igual a los escaños. De esta manera, el partido más votado hace el 70% su programa y el partido menos votado el 30%.

Claramente, en este caso a Sumar no le gusta aprobar esta ley. Pero hace bien en aprobarla para mantener la coalición y siempre que el PSOE le permita a Sumar sacar sus propias leyes.

En el caso actual es más complicado porque PSOE/Sumar no tienen la mayoría y dependen de otros partidos.
0 K 11
vicvic #3 vicvic
Habrá que ver que sale de todo esto, pero vaya ya solo el titular menciona conceptos que suerte que vienen de la mano de la izquierda porque cuando la derecha, el PP, habla en esos términos se le demoniza. Pero bueno, como esta aprobado por la izquierda no pasa nada.
0 K 11

menéame