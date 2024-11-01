Sumar apoyará la ley PSOE-Junts que describe la inmigración como un riesgo para la cohesión social y para la lengua catalana

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha apoyado el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, algo que no tiene discusión en su grupo parlamentario, y ha recalcado que se inclinan por la admisión a trámite de la proposición de Ley de PSOE y Junts, que se debatirá este martes en el Congreso. No obstante, ha contrastado en una entrevista que una cosa es la parte normativa, donde no hay ningún problema, y otra la exposición de motivos donde Sumar garantiza que no habrá nada que pueda sonar racista.