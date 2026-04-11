Suiza afirma haber creado una máquina que convierte el CO₂ en combustible

Suiza afirma haber creado una máquina que convierte el CO₂ en combustible

Un equipo de ETH Zurich ha desarrollado una innovadora tecnología capaz de transformar CO₂ en combustible, un avance que podría redefinir la producción de energía sostenible. El estudio, publicado en Nature y centrado en la conversión de dióxido de carbono en metanol, abre nuevas vías para reducir emisiones.
El hallazgo supone una ruptura con los modelos clásicos de catálisis. Cada átomo aislado actúa como un punto activo independiente, lo que permite aprovechar mejor materiales escasos y reducir el desperdicio energético. Este enfoque no solo

| etiquetas: co2 , metanol , eth zurich
7 1 1 K 71 Descarboniza
#2 Alcalino
Fabricar etanol a partir de CO2 se sabe cómo se hace de toda la vida.

Entiendo que han conseguido hacerlo a precios competitivos
josde #4 josde
#2 También se puede convertir en un combustible de gasolina.
senzahydrogen.com/es/directly-converting-co2-into-a-gasoline-fuel/
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La publicación en Nature
www.nature.com/articles/s41565-026-02135-y
Single atoms of indium on hafnia enable superior CO2-based methanol synthesis
DORO.C #3 DORO.C *
Eso iba a decir yo. Esto se desarrolló en su día por científicos nazis. En la actualidad Porsche está operando una planta prototipo en Chile.

Noticia del 2022: newsroom.porsche.com/es/2022/compania/PLA-porsche-highly-innovative-fu
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Metanol que arde produciendo CO2: Un pan con unas tortas.
