edición general
13 meneos
28 clics
La suerte no debería determinar nuestro destino

La suerte no debería determinar nuestro destino

Los socialistas aceptan que cierto grado de desigualdad puede ser inevitable en una sociedad compleja. Pero hay un tipo de desigualdad que es intolerable: aquella en la que los recursos se distribuyen según factores que los individuos no pueden controlar. Cada vez que aceptamos desigualdades sobre las que los más desfavorecidos no pueden hacer nada, estamos aceptando un grado de injusticia.

| etiquetas: acceso a las ventajas , desigualdad , redistribución , pobreza
12 1 0 K 153 politica
14 comentarios
12 1 0 K 153 politica
bronco1890 #8 bronco1890 *
Sin embargo en regímenes socialistas también existe una casta de altos cargos políticos que viven mucho mejor que el resto y los menos favorecidos tampoco pueden hacer nada, ni siquiera pueden llegar a ser ricos a base de talento y esfuerzo como en el capitalismo ocurre algunas veces.
Como siempre, se compara un socialismo utópico con un capitalismo muy real y gana el socialismo utópico claro.
1 K 25
Torrezzno #10 Torrezzno *
#8 no hay nada mas paternalista que el socialismo/comunismo. Como los proteletarios son medio lelos la casta capitalista los oprime. Necesitan que la casta capitalista desaparezca y sea sustituida por una casta de burócratas socialistas/comunistas que los oprimiran igual pero igualitariamente.

Quien no se acuerda de los cerdos de rebelión en la granja que acaban vestidos de humanos y viviendo como reyes. El cuento de nunca acabar.
0 K 14
#1 Kikiru
No es la suerte, es el estrato social donde naces o vives.
1 K 18
#2 Tronchador.
#1 Eso es exactamente cuestión de suerte.
3 K 40
#5 Kikiru
#2 Herencia.
0 K 6
Tontolculo #6 Tontolculo
#5 herencia que tienes (o no) debido a la suerte
0 K 10
rogerius #3 rogerius
#1 Pues eso, el «azar» de haber sido engendrado por unos padres proletarios o de los otros. Ahora podemos abrir el debate sobre si existe o no el azar o lo que rige el devenir es la predestinación.
1 K 29
rob #4 rob
#1 También en el estrato donde "quieren" que te mantengas.
0 K 12
#7 R2dC
#1 Se dice "código postal"
0 K 11
Torrezzno #9 Torrezzno *
Puestos a filosofar, la suerte determina el destino de cualquier elemento y ser del universo. Porqué debería ser distinto con el ser humano?

Quien tiene mas suerte, alguien que nace de familia bien y muere a los 20 años de cáncer o alguien que nace en una familia pobre, trabaja toda la vida como un cabron y muere a los 90 rodeado de su familia?

Eso lo tiene que decidir el burócrata de turno?
0 K 14
Nómada_sedentario #11 Nómada_sedentario
#9 Me parece bien que para confirmar tus ideas (los desafortunados que se jodan, que el "burócrata" se desentienda), te bases en un caso tan específico.
De hecho, eso lo puede hacer cualquiera, con cualquier idea.
No hace falta ser un genio, más bien al contrario
0 K 11
Torrezzno #12 Torrezzno *
#11 en absoluto, creo que es una discusión interesante. En mi opinión es derecho natural el heredar el trabajo duro de tus padres. Si un gobierno socialista quiere igualar dando mas medios a quien no tiene nada me parece bien también. Abolir las herencias para igualar por abajo no va a funcionar. El comunismo nunca funciona por eso mismo.
0 K 14
Nómada_sedentario #13 Nómada_sedentario
#12 Hombre, en eso no vamos a discutir. Abolir las herencias no. Yo soy incluso partidario de no gravar sucesiones/donaciones.
Pero el impuesto de Patrimonio me parece fundamental para redistribuir la riqueza. Tanto como el IRPF.
1 K 25
rogerius #14 rogerius
#9 Que el esfuerzo de generaciones no sirva para nada, sigamos en la jungla. ¿Es eso lo que dices?
0 K 19

menéame