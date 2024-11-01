La suerte no debería determinar nuestro destino

Los socialistas aceptan que cierto grado de desigualdad puede ser inevitable en una sociedad compleja. Pero hay un tipo de desigualdad que es intolerable: aquella en la que los recursos se distribuyen según factores que los individuos no pueden controlar. Cada vez que aceptamos desigualdades sobre las que los más desfavorecidos no pueden hacer nada, estamos aceptando un grado de injusticia.