¡Suelta la culpa para vivir libre!: “El pecado original nunca existió, fue fruto de la ignorancia”

Parece que nacemos con la culpa a cuestas. La tradición de la que procedemos la tiene muy en cuenta desde el pecado original. Fuimos culpables de algo y nos expulsaron del paraíso. La condena de la culpa es una losa que arrastramos y que, en ocasiones, nos hace la vida imposible. Vivir en el sufrimiento es nuestra condena. Creemos no estar a la altura, ni ser como deberíamos ser. La exigencia nos atenaza y acabamos sintiéndonos culpables de forma irremediable. Todo poder, no sólo el religioso, ha utilizado este mecanismo para dominarnos.