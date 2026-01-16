·
7204
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5136
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
4807
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4430
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5230
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
428
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
302
"Ya no se molestan en usar mensajes subliminales": las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
503
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
254
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
389
Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna
El suelo listo para construir solo da para 5.000 viviendas en la C. Valenciana
El 67 % de los terrenos urbanizables está sin desarrollar y los solares tardarán años en estar disponibles
etiquetas
vivienda
valencia
comunidad valenciana
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
mientras hay 500.000 viviendas en la comunidad valenciana vacía, los proyectos de factorías en peligro porque no hay viviendas de alquiler incluso plazas de hotel, increíble que se ponga toda la economía en riesgo para los rentistas que no producen, especuladores que no producen en España y guiris que generan subidas de precios y empleos de mierda. España se está suicidando
2
K
45
#2
Pertinax
Spam.
1
K
25
#4
Findeton
Es irreal que en la CV haya 500k viviendas vacías. No desde luego en las poblaciones donde hay demanda.
0
K
10
#3
sliana
Siendo la cv, verán una ventaja no tener que excavar para hacer cimientos utilizando el barranco del poyo
0
K
7
