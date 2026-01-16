edición general
El suelo listo para construir solo da para 5.000 viviendas en la C. Valenciana

El 67 % de los terrenos urbanizables está sin desarrollar y los solares tardarán años en estar disponibles

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
mientras hay 500.000 viviendas en la comunidad valenciana vacía, los proyectos de factorías en peligro porque no hay viviendas de alquiler incluso plazas de hotel, increíble que se ponga toda la economía en riesgo para los rentistas que no producen, especuladores que no producen en España y guiris que generan subidas de precios y empleos de mierda. España se está suicidando
Findeton #4 Findeton
Es irreal que en la CV haya 500k viviendas vacías. No desde luego en las poblaciones donde hay demanda.
#3 sliana
Siendo la cv, verán una ventaja no tener que excavar para hacer cimientos utilizando el barranco del poyo
