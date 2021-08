Sudores fríos en el BCE tras el nuevo 'salto' de la inflación en la Eurozona a máximos de diez años

Con este dato, el IPC toca máximos no vistos desde noviembre de 2011, hace ya casi diez años "El dato de inflación de este martes causará sudores en las manos (de los miembros del BCE), pese a que no existe gran evidencia sobre unos precios estructuralmente más altos", asegura Bert Colijn, economista de ING en Ámsterdam. La presión aumenta sobre el Banco Central Europeo y puede generar algún quebradero de cabeza, pero por ahora no parece suficiente como para que el banco central cambie su hoja de ruta.