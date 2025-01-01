China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"

Una turista española que rescató a un niño de un río en la provincia china de Hunan (centro) ha recibido elogios de miles de internautas en las redes sociales del gigante asiático. Según reveló este miércoles el diario oficial China Daily, Marta Santana, de 31 años y exentrenadora de natación, se lanzó al agua el pasado 7 de agosto para poner a salvo al menor, que había sido arrastrado por la corriente.