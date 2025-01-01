Nueva protesta contra la guerra de Gaza en Grecia por la llegada de un crucero israelí. (Eng)

La policía antidisturbios se enfrentó a manifestantes propalestinos en la ciudad portuaria de Volos, en la última protesta contra el barco Crown Iris y los turistas procedentes de Israel. "Es inaceptable que se siga acogiendo aquí a turistas de Israel mientras los palestinos sufren en la Franja [de Gaza]", afirmaron los manifestantes en las redes sociales.