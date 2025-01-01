edición general
13 meneos
19 clics
Nueva protesta contra la guerra de Gaza en Grecia por la llegada de un crucero israelí. (Eng)

Nueva protesta contra la guerra de Gaza en Grecia por la llegada de un crucero israelí. (Eng)

La policía antidisturbios se enfrentó a manifestantes propalestinos en la ciudad portuaria de Volos, en la última protesta contra el barco Crown Iris y los turistas procedentes de Israel. "Es inaceptable que se siga acogiendo aquí a turistas de Israel mientras los palestinos sufren en la Franja [de Gaza]", afirmaron los manifestantes en las redes sociales.

| etiquetas: turismo , gaza , palestina , israel , grecia , manifestantes , protestas , crucero
11 2 0 K 159 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 159 actualidad
powernergia #1 powernergia
Es una verdadera vergüenza, con una mano masacrando y con otra el mojito.

Que al menos sientan que no son bienvenidos.
2 K 29
#2 atxesun
manifestantes propalestinos =/= manifestantes contragenocidio
0 K 6
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 habrá que empezar a autodefinirse como manifestantes procisjordanos.

Con eso ya se les desbaratan muchas cosas
0 K 20

menéame