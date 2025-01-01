La deuda de Estados Unidos está desbocada: ya supera en cantidad al PIB de China, Japón, Reino Unido, India y Alemania juntas

Estados Unidos bate su propio récord de deuda. Según informaba este miércoles el Departamento del Tesoro, el pasivo bruto del país superaba los 37 billones de dólares. El cómputo de la deuda federal incluye 29,64 billones de dólares (25,46 billones de euros) en deuda pública y otros 7,36 billones de dólares (6,32 billones de euros) en deuda intragubernamental, lo que sitúa la proporción en torno al 123% del PIB. "El cómputo global equivale al valor de las economías de China, Alemania, Japón India y Reino Unido juntas.
| etiquetas: deuda , usa , eeuu , economía
O puede acabar como en los simpsons y el billete que le dan a fidel castro "que te debo que...."
www.youtube.com/watch?v=0VDK_Lvjtvg
www.usdebtclock.org/
¿Alguien me puede explicar en lenguaje sencllo cómo es posible que un país con ese aumento de deuda no quiebre? y con quién se endeuda? porque hay que ser un poco lanzado para comprar esta deduda no? o sea, parece que van rumbo a darse un hostión más que rumbo a empezar a pagarla y que en lugar de aumentar, disminuya no?
No lo entiendo, tengo un cuñado que cada mes tiraba de tarjeta de crédito porque no llegaba a fin de mes hasta que petó todo y no tenía ya ni piso donde vivir