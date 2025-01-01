edición general
La deuda de Estados Unidos está desbocada: ya supera en cantidad al PIB de China, Japón, Reino Unido, India y Alemania juntas

Estados Unidos bate su propio récord de deuda. Según informaba este miércoles el Departamento del Tesoro, el pasivo bruto del país superaba los 37 billones de dólares. El cómputo de la deuda federal incluye 29,64 billones de dólares (25,46 billones de euros) en deuda pública y otros 7,36 billones de dólares (6,32 billones de euros) en deuda intragubernamental, lo que sitúa la proporción en torno al 123% del PIB. "El cómputo global equivale al valor de las economías de China, Alemania, Japón India y Reino Unido juntas.

joffer
Madre mía qué ostiazo
quitamelpiedencima
Siempre he visto preocupación por la deuda de EEUU, pero no entiendo muy bien el por qué. Ya lo comentó Warren Buffet, si uno imprime bonos en su propia moneda nunca va a incumplir con el pago
hazardum
De ahi la obsesión de trump, para que la reserva federal baje los tipos de interés, pero la puede liar parda.

O puede acabar como en los simpsons y el billete que le dan a fidel castro "que te debo que...." :troll:
cocolisto
Habrá que preparar alguna guerra gorda.¿O ya estamos en ella?.
angelitoMagno
#6 ¿Una guerra? ¿Para aumentar aún más el gasto? :-|
alpoza
#6 estamos estamos... a fuego lento.
mancebador
#6 ¿para qué? según algunos de vuestros gurús, la deuda pública y el déficit público no son ningún problema:
www.youtube.com/watch?v=0VDK_Lvjtvg
JanSolo
Esto se soluciona amenazando para que les den dinero, que es básicamente como le están sacando la pasta a los europeos.
xant
Esos datos no son reales, hay que destituir al responsable :troll:
Milmariposas
Pero eso al zanahorio se la bufa.

www.usdebtclock.org/
Findeton
Ni Trump está controlando esto, y menos los demócratas anteriormente.
tremebundo
#3 Si es que tenían que dejárselo a Milei.
Findeton
#13 De hecho Milei ha bajado en términos nominales la deuda total del estado.
powernergia
#3 Reducir los puestos a los ricos parece algo muy sensato.
Findeton
#19 El problema es que reduce el gasto menos de lo que reduce el ingreso.
camperuso
A ver, pero siempre fue más o menos así, no? Lo que pasa es que cualquiera le tosía a los eeuu... y eso es historia ya
Metabarón
Por eso quieren meternos en una guerra, o en varias.
mosfet
"ahora estamos añadiendo un billón más a la deuda nacional cada cinco meses".
¿Alguien me puede explicar en lenguaje sencllo cómo es posible que un país con ese aumento de deuda no quiebre? y con quién se endeuda? porque hay que ser un poco lanzado para comprar esta deduda no? o sea, parece que van rumbo a darse un hostión más que rumbo a empezar a pagarla y que en lugar de aumentar, disminuya no?
No lo entiendo, tengo un cuñado que cada mes tiraba de tarjeta de crédito porque no llegaba a fin de mes hasta que petó todo y no tenía ya ni piso donde vivir
