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Sudán: tres años de la mayor crisis humanitaria del mundo y la más ignorada, sin siquiera una cifra de muertos

Sudán: tres años de la mayor crisis humanitaria del mundo y la más ignorada, sin siquiera una cifra de muertos

En Sudan no se sabe cuantas personas han muerto, solo que se trata de un digito estremecedor. Pueden haber muerto por combates, por masacres de civiles, por hambrunas, por epidemias, por falta de atención medica. Eso sin contar heridos, mujeres violadas, torturas, saqueos. El 60% del pais, unos 34 millones, necesita ayuda humanitaria. 9 millones son desplazados internos, 4,5 en los paises limitrofes. Los hospitales e infraestructuras han sido atacados repetidamente. El hambre es usado como arma. En medio de un silencio casi total.

| etiquetas: sudan , guerra civil
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11 comentarios
15 2 0 K 145 actualidad
Berlinguer #3 Berlinguer *
Tanto que aprender de la derecha con sus manifestaciones multitudinarias y trabajo humanitario para acabar con esta crisis.
#_1 me tiene mute para sopresa de nadie.
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ElBeaver #1 ElBeaver
Es bien sabido que en MNM solo prestan atención a estos conflictos si pueden responsabilizar a Occidente; de lo contrario, los ignoran. Las noticias sobre Sudán aparecen de forma anecdótica cada mes y caen en el olvido rápidamente. Sinceramente, parece que solo si Estados Unidos estuviera bombardeando la zona, la izquierda se decidiría finalmente a movilizarse al respecto.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Por suerte está la gente de derechas para ocuparse de este conflicto que tanto les importa y en el que están ayudando a tantos miles de personas. Sin duda, la solidaridad de los partidos de derechas y sus votantes con Sudán está sobrepasando cualquier expectativa sobre sacrificio, humanidad, empatía y generosidad.
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Find #5 Find
#4 En lo demás, de acuerdo?
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 No. #1 ha mencionado que "en MNM solo prestan atención a estos conflictos si pueden responsabilizar a Occidente". Y lo cierto es que no es culpa de MNM, sino de que los medios en general pasan de los conflictos donde no se ve afectado nadie del glorioso "Mundo Libre". Ya ha pasado antes y sigue pasando: se cometen atrocidades, hay catástrofes terribles, etc. en países del Tercer Mundo y los noticieros pasan de puntillas, como si ocurriera en un planeta lejano. Pobrecitos…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #11 ElBeaver
#4 Menos mal que estamos en MNM, un lugar donde los nazis campan a sus anchas.
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#8 abogado_del_diablo
#1 La falacia de siempre: a quien se moviliza por resolver un problema, venir (normalmente quien le molesta que lo haga) a decirle en qué otros asuntos debe involucrarse, o si no es un hipócrita. A sus órdenes.

De acuerdo, te lo compro; en mi opinión es por una falta de noticias en los medios, de los que todos nos nutrimos para formar una opinión. Y además no son cosas comparables, una guerra y un exterminio en la que participan activamente países ricos para aplastar a los pobres, en las que…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #10 ElBeaver
#8 En MNM buscan incansablemente artículos sobre los temas que les interesan.
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DocendoDiscimus #7 DocendoDiscimus *
¿Quién crees que financia este conflicto, lumbreras? EAU, ¿Y de quién es muy amiguito EAU? A ver si lo adivinas. Esto era para #_1 que me tiene en el ignore...
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#9 BoosterFelix
Pero sigue habiendo sudaníes. No podemos ir tomando a personas de otras razas por poco inteligentes o por malvadas en base a sus criterios progenitores. Tan respetable, inteligente y ética es la persona que para las guerras y la pobreza primero y luego tiene hijos, como la persona que no tiene hijos porque no puede parar las guerras y la pobreza, como la persona que tiene hijos porque de todas formas no puede parar la guerra y la pobreza. Debemos respetar los diversos puntos de vista y costumbres de la gente.
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menéame