Sudán: tres años de la mayor crisis humanitaria del mundo y la más ignorada, sin siquiera una cifra de muertos

En Sudan no se sabe cuantas personas han muerto, solo que se trata de un digito estremecedor. Pueden haber muerto por combates, por masacres de civiles, por hambrunas, por epidemias, por falta de atención medica. Eso sin contar heridos, mujeres violadas, torturas, saqueos. El 60% del pais, unos 34 millones, necesita ayuda humanitaria. 9 millones son desplazados internos, 4,5 en los paises limitrofes. Los hospitales e infraestructuras han sido atacados repetidamente. El hambre es usado como arma. En medio de un silencio casi total.
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#_1 me tiene mute para sopresa de nadie.
www.meneame.net/story/sudan-entra-cuarto-ano-guerra-mientras-funcionar
De acuerdo, te lo compro; en mi opinión es por una falta de noticias en los medios, de los que todos nos nutrimos para formar una opinión. Y además no son cosas comparables, una guerra y un exterminio en la que participan activamente países ricos para aplastar a los pobres, en las que… » ver todo el comentario