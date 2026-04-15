Sudán: tres años de la mayor crisis humanitaria del mundo y la más ignorada, sin siquiera una cifra de muertos

En Sudan no se sabe cuantas personas han muerto, solo que se trata de un digito estremecedor. Pueden haber muerto por combates, por masacres de civiles, por hambrunas, por epidemias, por falta de atención medica. Eso sin contar heridos, mujeres violadas, torturas, saqueos. El 60% del pais, unos 34 millones, necesita ayuda humanitaria. 9 millones son desplazados internos, 4,5 en los paises limitrofes. Los hospitales e infraestructuras han sido atacados repetidamente. El hambre es usado como arma. En medio de un silencio casi total.