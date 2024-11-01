Sudán entra en su cuarto año de guerra mientras funcionarios lamentan una "crisis abandonada"

Hambruna. Masacres. Y ahora los alimentos y otros suministros, sumamente necesarios, están amenazados. Sudán entra el miércoles en un cuarto año de una guerra calificada de “crisis abandonada”, mientras un nuevo conflicto en Oriente Medio eclipsa los combates que han obligado a 13 millones de personas a huir de sus hogares. Al menos 59.000 personas han muerto. Al menos 6.000 fallecieron en apenas tres días cuando las FAR arrasaron el puesto avanzado de el-Fasher, en Darfur, en octubre, lo que ha sido calificado de genocidio.