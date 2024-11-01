Submarino nuclear de la Royal Navy llega al mar Arábigo, con capacidad para lanzar ataques contra Irán si el conflicto se intensifica [EN]

El HMS Anson, equipado con misiles de ataque terrestre Tomahawk Block IV con un alcance de 1.000 millas y torpedos pesados Spearfish, zarpó del puerto de Perth el 6 de marzo y está tomando posición en las aguas profundas del norte del mar Arábigo.
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Y con el incidente de Diego García ahora no sabemos exactamente el alcance real de los misiles Khorramshahr-4, en un principio declarado en 2.000 Kms, pero que parece ser que puede ser mucho mayor.
No hace falta que Irán ataque Londres, solo con que los británicos sepan que puede hacerlo ya es suficiente para crear el caos.