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Submarino nuclear de la Royal Navy llega al mar Arábigo, con capacidad para lanzar ataques contra Irán si el conflicto se intensifica [EN]

El HMS Anson, equipado con misiles de ataque terrestre Tomahawk Block IV con un alcance de 1.000 millas y torpedos pesados Spearfish, zarpó del puerto de Perth el 6 de marzo y está tomando posición en las aguas profundas del norte del mar Arábigo.

| etiquetas: reino unido , eeuu , irán
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8 comentarios
7 2 0 K 122 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Puntualicemos ... es EL SUBMARINO que tiene los pérfidos operativo, los demás están en el taller desde hace tres años en algunos casos.  media
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sotillo #5 sotillo
#2 El estado de sus submarinos es un fiel reflejo de la ruina de un país saqueado por los gobiernos de derechas desde décadas, yo dudaría de que su cacareada respuesta nuclear siquiera esté operativa o que funcione
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#1 Dav3n
Otros que acabarán llorando...
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aupaatu #3 aupaatu *
Y que hace un pais de la OTAN que puede meter al resto de socios en la tercera guerra mundial paseándose por una zona de guerra donde primero disparan y luego preguntan.
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sotillo #6 sotillo
#3 Lo de los anglosajones no tiene solución
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karakol #4 karakol
Ya les zumbaron en sus bases en Creta, recordemos, territorio soberano de los hijos de la Gran Bretaña.

Y con el incidente de Diego García ahora no sabemos exactamente el alcance real de los misiles Khorramshahr-4, en un principio declarado en 2.000 Kms, pero que parece ser que puede ser mucho mayor.

No hace falta que Irán ataque Londres, solo con que los británicos sepan que puede hacerlo ya es suficiente para crear el caos.
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sotillo #7 sotillo
#4 Irán a desmentido este ataque, además de ser muy sospechoso que fuera Israel el que hiciera público esos datos, es como si quisieran decir que Irán puede atacar Paris y que los franceses tengan que entrar en la guerra
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Asimismov #8 Asimismov
A ver si vuelve, y sobre todo a ver en qué estado vuelve.
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menéame