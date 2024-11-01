Street Fighter entra en combate: primer tráiler y posters revelan a los personajes de la nueva película de acción real  

Legendary y Capcom presentaron el primer adelanto de la esperada adaptación live-action, con un vistazo oficial a sus héroes y villanos. La historia se sitúa en 1993 y gira en torno a Ryu y Ken, antiguos aliados ahora distanciados, que se ven forzados a volver al combate tras la intervención de Chun-Li y un nuevo torneo mundial. El reparto reúne a Noah Centineo como Ken , Andrew Koji como Ryu y Callina Liang como Chun-Li, junto a Cody Rhodes (Guile) Orville Peck (Vega), Curtis “50 Cent” (Balrog) y David Dastmalchian como el villano M. Bison