Street Fighter entra en combate: primer tráiler y posters revelan a los personajes de la nueva película de acción real  

Legendary y Capcom presentaron el primer adelanto de la esperada adaptación live-action, con un vistazo oficial a sus héroes y villanos. La historia se sitúa en 1993 y gira en torno a Ryu y Ken, antiguos aliados ahora distanciados, que se ven forzados a volver al combate tras la intervención de Chun-Li y un nuevo torneo mundial. El reparto reúne a Noah Centineo como Ken , Andrew Koji como Ryu y Callina Liang como Chun-Li, junto a Cody Rhodes (Guile) Orville Peck (Vega), Curtis “50 Cent” (Balrog) y David Dastmalchian como el villano M. Bison
| etiquetas: street fighter
Vega originalmente es moreno, no rubio (street fighter alpha... gñeeee. No!)
Blanka es un escoces borracho en la costa del sol
Y el resto parece del club de la comedia.
Se viene pestiño nuevo? Probablemente.