edición general
3 meneos
26 clics
STRANGER THINGS en Andalucía: capítulo 1

STRANGER THINGS en Andalucía: capítulo 1  

Doblaje andaluz para la serie de Netflix. El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

| etiquetas: stranger things , andalucía , humor
3 0 0 K 36 ocio
sin comentarios
3 0 0 K 36 ocio

menéame