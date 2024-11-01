Steven Spielberg quiso dirigir la película de Call of Duty, pero Activision se "asustó" y le rechazó

Steven Spielberg estaba interesado en realizar la adaptación cinematográfica de Call of Duty debido a que es un gran fan de la franquicia. Es por ello que el cineasta proporcionó a Activision un ambicioso acuerdo en el que Spielberg pedía el montaje final y control total sobre la producción y el marketing de la película, lo que hizo que la compañía se sintiera "intimidada". Asustada ante el trato de Spielberg, Activision rechazó al director para llegar a un acuerdo más satisfactorio con Paramount, donde tendrán más control sobre la adaptación.